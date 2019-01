Garofalo: “Lo Spezia meritava, ora i punti si fanno pesanti”

La Spezia - “Salutare tanti amici che ho lasciato qui fa piacere, lo stadio è bello e caloroso. Oggi è stata una partita difficile per noi. Ho visto lo Spezia come una delle migliori squadre mai affrontate. Complimenti al direttore che ha allestito un grande gruppo”. Così Agostino Garofalo, sicuramente personaggio positivo di questa serie B. Sempre pacato e cordiale, nell’anno da aquilotto non si espresse forse per quanto valeva. A Venezia cerca una salvezza che pare nelle corde dei lagunari. “Domizzi migliora con gli anni. E’ il nostro leader ed è stato bravissimo in una delle pochissime occasioni che abbiamo avuto. Lo Spezia meritava di vincere, dobbiamo essere sinceri, ora ci prepariamo per un girone che come sempre è un campionato diverso. I punti iniziano a pesare per tutti. Ogni partita è una battaglia, ci saranno tanti match tirati”.