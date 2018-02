La Spezia - Febbraio mese molto propizio per le formazioni guidate da Mimmo Di Carlo: in bilancio 26 successi, 13 pareggi e 20 sconfitte in 59 partite di campionato, alla media di 1,54 a partita; solo ad agosto – 1,57 – Di Carlo fa meglio, ma in questo mese dell’anno non sempre si gioca il campionato. Ma febbraio è un mese molto favorevole anche per Fabio Gallo, che ha una media di 1,83 punti netti a partita, con bilancio di 3 successi, 2 pareggi ed 1 sconfitta in 6 partite.