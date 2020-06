Gallo e Chiappara si giocano la Coppa Italia di C contro la Juventus

La Spezia - Sarà l'Orogel stadium “Dino Manuzzi” di Cesena ad ospitare la finale della Coppa Italia di serie C. Sabato 27 giugno (ore 20.45) ci saranno diverse vecchie conoscenze dello Spezia a giocarsi quello che potrebbe essere il primo trofeo della loro carriera. Sono in particolare mister Fabio Gallo e il suo staff, compreso il secondo Roberto Chiappara, che in questa stagione hanno guidato la Ternana ad un passo dalla coppa e in lizza per la promozione in serie B tramite play-off. L'avversaria sarà la Juventus U23 allenata da Fabio Pecchia. Diretta Rai Sport.