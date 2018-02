Gallo: "Felici di ritrovare l'entusiasmo dei tifosi"

Domani Spezia-Venezia con vista sui play-off. "De Col ha lavorato a parte ma sono sereno. Granoche? Il gol arriverà. Marilungo deve essere quello di lunedì. L'assenza di Litteri? Hanno Zigoni".

La Spezia - Dopo la bella vittoria di Chiavari, la prima nella storia spezzina in campionato, gli aquilotti tornano a casa. Terzi e compagni si ritroveranno di fronte una squadra in lotta per le prime posizioni in classifica, neopromossa di nome ma squadra capace di rimanere nelle zone alte della graduatoria praticamente dall'inizio. Il Venezia di Filippo Inzaghi è squadra solida, nei numeri e nei concetti e i ragazzi di Fabio Gallo, facendo propria l'intera posta, potrebbero superarli in classifica facendo bottino pieno domani. Sulle panchine, distanti qualche decina di metri, due ex compagni nella rosa dell'Atalanta, stagione 1996/97. "Sono felice di incontrarlo nuovamente, è stato un bravo compagno ed è un bravo allenatore. Rivederlo fa sempre piacere", dice il tecnico aquilotto a precisa domanda nella conferenza della vigilia.



Lo Spezia arriva alla sfida col Venezia con una bella vittoria. E' soddisfatto di quanto visto lunedì e in settimana?

"Veniamo da una vittoria importante, cercata, voluta e ottenuta con grande cattiveria agonistica, dimostrando spessore. Anche se potevamo essere più incisivi per poter raggiungere un risultato più rotondo. Adesso torniamo al Picco con entusiasmo, a Chiavari abbiamo sentito il supporto dei tifosi, felici di ritrovarli nel nostro stadio".



Come sta De Col dopo i punti di sutura che gli hanno applicato? Gli altri infortunati come proseguono il loro recupero?

"De Col ha lavorato a parte, ma sono sereno. Gilardino ha iniziato il suo percorso di recupero, non sappiamo ancora quando rientrerà. Ammari è un po' più avanti, ha ricominciato a correre, speriamo che possa rientrare in gruppo settimana prossima".



Che succede a Granoche, il gol manca ormai da qualche settimana al Diablo?

"Lo sappiamo, Pablo non è un attaccante di primo pelo, i momenti in cui la palla non entra possono capitare. L'importante è che si continui ad allenare bene e a farsi trovare pronto quando chiamato in causa".



Francesco Forte è in buone condizioni, ha dei dubbi là davanti?

"E' giusto che sia così, i giocatori devono cercare di mettermi in difficoltà ogni settimana. Già a Chiavari volevo farlo giocare, ma l'infortunio di De Col ha cambiato le carte in tavola. Francesco è straordinario e serio, ho piena fiducia in lui".



E Marilungo?

"Guido deve essere quello di Chiavari, non quello di Carpi. Bisogna riuscire a farglielo capire. Dopo Carpi pensiamo di averglielo comunicato bene (ride, ndr)".



Passando al Venezia: Litteri sarà squalificato, un vantaggio per lo Spezia?

"Litteri è un giocatore che mi piace da tempo, lo abbiamo anche seguito. Che sia squalificato è una buona notizia per noi. Anche se là davanti il Venezia ha giocatori forti, Zigoni è un sostituto sicuramente all'altezza".