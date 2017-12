Gallo-D´Aversa, stasera sfida tra ex compagni. Bolzoni verso la duecentesima da professionista

La Spezia - Quattro vittorie nelle ultime cinque contro un Parma che non vince da tre giornate. Di certo dalla gara che si disputerà stasera ha da perdere di più la squadra di casa, non solo perché costruita per un'immediata promozione in serie A da neopromossa di lusso, ma perché le aspettative del suo pubblico sono massime. Un po' di pressione certamente ci sarà in Lucarelli e compagni che non possono permettersi altri passi falsi se non vogliono allontanarsi troppo dalla vetta. Quello di stasera al "Tardini" sarà anche il primo confronto tecnico ufficiale tra i due allenatori Roberto D’Aversa e Fabio Gallo in partite ufficiali. I due, da calciatori, sono stati compagni di squadra con la maglia della Ternana dal luglio 2001 al gennaio 2002 (serie B). Francesco Bolzoni se giocherà taglierà il traguardo delle 200 gare da professionista, sommandone finora 65 in serie A, 116 in B, 16 in coppa Italia, 2 nelle coppe europee, con debutto assoluto datato 1 febbraio 2007. Inter-Sampdoria 0-0 in coppa Italia. Frosinone, Siena, Palermo, Novara e Spezia le maglie da lui finora indossate.