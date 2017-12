Gallo: `Contento dei 30 punti, puntiamo ancora alla salvezza`

La Spezia - "Abbiamo provato a creare ma il Parma si è difeso molto bene in tutto il secondo tempo. Nella prima frazione invece, anche undici contro undici, non gli abbiamo mai conceso di tirare. Sono felice per i trenta punti perché ci ricordiamo da dove siamo partiti e qual è stato il nostro percorso sin dal ritiro. Nessuno in questo girone d'andata è riuscita a metterci sotto, se non il Palermo". Così Fabio Gallo al termine di Parma-Spezia, che chiude la prima metà campionato della sua gestione.

Lo Spezia ha tenuto il pallino del gioco per quasi tutta la partita, ma alla fine l'occasione più nitida è stata dei padroni di casa. "Abbiamo avuto l'opportunità di tirare da fuori, di solito Pessina calcia molto ma oggi non partiva la palla. Peccato, ma torniamo alla Spezia consapevoli del nostro valore". L'obiettivo rimane la salvezza. "Abbiamo il 50 per cento di possibilità di salvarci, una volta raggiunta la salvezza tireremo una linea e penseremo eventualmente ad altro". Un bentornato a Giorgi. "Ha provato a dare un paio di palloni importanti tra le linee. Era tanto che non giocava e ci sta".