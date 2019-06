Galliani bussa a casa Spezia: al Monza piacciono Mora e Gyasi

La Spezia - Vi ricordate il peso specifico dello Spezia nel campionato di serie C 11/12? Oggi, se possibile, c'è un club che getta un'ombra ancora più grande su tutta la categoria. E' il Monza della famiglia Berlusconi e di Adriano Galliani, nomi che nel calcio portano alla mente tempi in cui le Champions League prendevano la via dello Stivale con regolarità. Oggi una delle società emergenti del panorama nazionale, la prossima stagione si appresta a costruire una corazzata per marciare a tappe forzate verso la serie B sfuggita ai playoff poche settimane fa. E per farlo ci sarebbe stata una richiesta di informazioni anche in casa Spezia: Luca Mora ed Emmanuel Gyasi i due elementi sondati con la promessa di un doppio salto sulla scia di Lecce e Spal. "No" di Guido Angelozzi, che da questi vorrebbe ripartire la prossima stagione.