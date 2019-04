Galabinov trascinatore, non segnava una doppietta da tre anni

La Spezia - La copertina è davvero tutta sua. Due gol, l'azione del pareggio propiziata da una sua incursione, una traversa su punizione e l'assist per la traversa di Okereke. Finalmente Andrej Galabinov ha messo in mostra tutto il suo devastante repertorio nella partita di ieri pomeriggio contro l'Ascoli. Per la verità la sua partita si concentra quasi tutta nel secondo tempo. Il rigore trasformato spiazzando Lanni è stata la scintilla che lo ha acceso, la decisione di farlo battere al numero 9 quantomai saggia.

La doppietta in campionato gli mancava da quasi tre anni. Ultima giornata del campionato 15/16 con la maglia del Novara che batte 4-0 il Modena. Il bulgaro adesso può diventare l'arma in più dello Spezia di Marino nella rincorsa play-off. Difficilmente Bidaoui sarà pronto entro questo mese, ma con un Galabinov così e la brillantezza delle ali giovani - Okereke, Da Cruz, Gyasi e Pierini - il belga può recuperare con tutta calma.