Galabinov torna nel giro della sua nazionale, Gyasi ci può sperare

La Spezia - Convocazione d'urgenza poche ore prima di Milan-Spezia. Alla fine la chiamata dalla nazionale per Andrej Galabinov era arrivata davvero, ma fuori tempo massimo per permettergli di aggregarsi al resto del gruppo di Georgi Dermendziev. In ogni caso, l'infortunio patito a San Siro non gli avrebbe permesso di tornare ad indossare la casacca biancoverde che gli manca dal 2017. Lo Spezia si era peraltro opposto alla convocazione dell'ultima ora, com'è nelle proprie prerogative, proprio in virtù del poco preavviso avuto.

Ma è un segnale di cui tenere conto, visto che le qualificazioni europee sono in corso e il gigante aquilotto potrebbe diventare una costante della propria selezione anche per il resto della stagione. Ha peraltro qualche chance di ottenere una chiamata anche Emmanuel Gyasi, che ha doppio passaporto ma punta a giocare con il Ghana da sempre. La serie A gli offre un palcoscenico che a 26 anni gli dona visibilità decisiva perché il suo sogno si avveri.