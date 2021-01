Galabinov torna e decide, Saponara illumina la notte di Roma

La Spezia - Krapikas 6 - Incolpevole sui due gol. Parte con parecchie incertezze, soprattutto in uscita, ma in più di un'occasione ci mette una pezza in qualche modo. In difficoltà quando i compagni lo cercano con i retropassaggi.



Vignali 6 - Gli tocca Spinazzola che è uno dei più in palla fra i giallorossi e l'impegno non corrisponde sempre alla sicurezza. Tiene botta ma rischia di rovinare tutto prima dei supplementari con un retropassaggio, per fortuna Mayoral non ne approfitta.



Erlic 6,5 - L'intesa con Ismajli non è perfetta ma Mayoral si marca da solo. A volte anche soffrendo ma se la cava sempre.



Ismajili 6 - L'entrata su Pellegrini è scomposta e ingenua e causa il rigore che riapre la partita. Sempre sicuro negli altri interventi anche quando la Roma attacca con più convinzione.



Ramos 5,5 - La Roma preme soprattutto dalle parti di Vignali. Non spinge ma copre abbastanza bene quando i giallorossi scendono sulla sua corsia (dal '67 Dell'Orco 6 - prende un'ammonizione per stoppare un possibile contropiede della Roma. L'assist a Verde è fin qui la cosa più importante della sua avventura aquilotta)



Deiola 5,5 - Timido e poco incisivo, si vede poco (dal '79 Acampora 6,5 - L'Olimpico evoca ricordi bellissimi e lui entra con la grinta di chi vuole regalarsi un'altra impresa. Provoca l'espulsione di Mancini e si fa sempre trovare al posto giusto).



Sena 5 - Tende a nascondersi anziché a proporsi. Gli avversari sono ostici ma non sfrutta al meglio l'occasione concessagli da Italiano. (dal 67' Ricci 6 - Trova qualche geometria e soprattutto si propone quando i compagni hanno bisogno di far girare il pallone)



Maggiore 6,5 - Con un'incursione delle sue conquista il rigore del vantaggio. Si inserisce sempre bene mettendo in difficoltà gli avversari. Costringe Fuzato alla volo e alla fine si regala un'altra vittoria all'Olimpico



Agudelo 5,5 - Corre e prova a rendersi utile ma con scarsi risultati cercando sempre la giocata più difficile. Ingenuo sul fallo che gli costa il cartellino giallo. (dal '58 Verde 6,5 - Entra per dare vivacità sulla fascia ma la cosa migliore gli riesce di testa quando firma il gol del sorpasso che stronca ogni velleità della sua ex squadra)



Galabinov 7 - Dopo cento giorni si ripresenta da titolare con un gol e un assist in un quarto d'ora. Glaciale dal dischetto e perfetto nel suggerimento a Saponara. Non è al massimo ma resta un punto di riferimento per i compagni finché rimane in campo. (dal 67' Piccoli 6,5 - Lotta come sempre e al '93 impegna Paul Lopez con un gran tiro poi costringe il portiere giallorosso all'uscita che costa la doppia inferiorità alla Roma).



Saponara 7,5 - La prima da titolare inizia con un tocco illuminato per Maggiore poi firma gol uno più bello dell'altro. La condizione non è ottimale ma il piede è quello dei tempi migliori, spesso regale, e basta per regalare un'altra notte di gloria allo Spezia che lui vive stando in campo fino alla fine.



All. Vincenzo Italiano 8 - Il doppio impegno ravvicinato lo costringe a rivoluzionare la squadra ma pur cambiando gli interpreti la mentalità resta la stessa. Ritrova un super Galabinov, si gode l'intuizione di Saponara esterno sinistro e un gruppo che anche nei momenti di difficoltà non solo non sbanda ma trova la forza di costruire un'altra vittoria storica.