Galabinov titolare contro il Venezia: si può fare

Erlic e Mastinu andranno in panchina.

La Spezia - Andrej Galabinov è pronto al rientro al centro dell'attacco dello Spezia. Il bulgaro lavora già con il pallone e dal prossimo lunedì dovrebbe tornare ad essere aggregato ai compagni in vista dell'esordio annuale del 21 gennaio contro il Venezia. Un paio di giorni in più grazie al positicipo che non guastano certo per Pasquale Marino, che quindi avrà tempo per valutare il ritorno dell'acquisto più importante della stagione.

Ancora in fase di recupero invece Giulio Maggiore, mentre Mora ha smaltito la febbre. In difesa ci sarà la convocazione di Martin Erlic, mentre l'attacco potrà contare finalmente su Beppe Mastinu che è pronto a lasciarsi alle spalle una seconda metà di 2018 davvero sfortunata.