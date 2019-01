Galabinov segna in partitella, chi gioca al posto di Ricci?

La Spezia - Chi è sceso in campo dall'inizio nella sfida al Venezia di ieri sera ha sostenuto un lavoro atletico di scarico in palestra oggi in casa Spezia. Il resto del gruppo ha sostenuto un allenamento congiunto con i fratelli minori della Primavera (sfida a ranghi misti su tutto campo con due tempi da 35' che hanno visto le marcature di Gudjohnsen, Galabinov e Acampora). Lavoro dedicato con il pallone per Maggiore e Morachioli. Ricci non ci sarà per squalifica: si scalda De Francesco per il ruolo di regista in mezzo al campo.