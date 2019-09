Galabinov out alla vigilia del trittico ravvicinato

La Spezia - Brutta tegola per lo Spezia a poche ore dalla partita contro il Perugia. Andrej Galabinov ha accusato un nuovo fastidio al ginocchio che lo ha obbligato a saltare la preparazione estiva con i compagni e non è tra i convocati diramati questa sera da Vincenzo Italiano. Nuovo stop in vista per il bulgaro, che in queste settimane è sempre stato dosato in allenamento per evitare che l'infiammazione cartilaginea che lo tormenta da qualche tempo tornasse a presentarsi in forma acuta. Oggi però è stato lo stesso giocatore, dopo un consulto medico, a rappresentare il problema e così lo staff ha deciso di metterlo a riposo.

Per lui solo fisioterapia, che proseguirà nei prossimi giorni. Difficile possa recuperare per la partita infrasettimanale contro l'Ascoli, sarebbe già un'ottima notizia poterlo riavere nell'impegno casalingo di domenica 29 contro il Trapani. Ma non c'è nulla di scontato al momento. Lo Spezia affronterà il trittico di partite virtualmente con il solo Gudjohnsen - ancora in attesa di debutto in questo campionato - come centravanti di ruolo e con la possibilità di schierare Gyasi o eventualmente Ragusa. La settimana che doveva fungere da "stress test" per l'attacco inizia nel peggiore dei modi. Torna tra i convocati invece Bidaoui per la prima volta in stagione.