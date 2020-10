La Spezia - Su Galabinov infortunato, così il suo tecnico Vincenzo Italiano: "Mi dispiace, era partita bene anche oggi. Stava mettendo in difficoltà la difesa del Milan. Era il nostro punto di riferimento là davanti, una nuova difficoltà. Ormai ci siamo abituati, passeremo sopra anche a questo.

Penso sia un problema al quadricipite, ma non conosciamo l'entità del problema. Speriamo non sia nulla di grave".