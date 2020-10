Galabinov infortunato può spingere Meluso a tornare sul mercato

La Spezia - Sarà quasi sicuramente un dilemma. Il tipo di infortunio patito da Andrej Galabinov ricorda molto quello occorsogli la scorsa stagione nella partita contro il Cosenza. Allora rimase fuori un mese, ma solo gli esami strumentali potranno permettere di fare ipotesi sul giocatore che è stato il vero trascinatore dello Spezia in questo inizio di serie A. Il fatto è che il mercato termina domani e sicuramente l’esito dei medici arriverà solo dopo. Detto che si proverà a portare di nuovo al Picco M’Bala Nzola, non è escluso che Mauro Meluso possa scegliere di andare a cercare un altro centravanti per cautelarsi.