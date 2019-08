Galabinov ha rifiutato il cambio. Italiano: “Recuperarlo l’obiettivo”

La Spezia - All’ultimo faccia a faccia il bulgaro dice di sentirsi bene. Vincenzo Italiano allora decide di mandarlo in campo dal primo minuto. E già questo sarebbe bastata come buona notizia, contando il livello della prestazione. Il fatto è che poi Andrej Galabinov chiede di rimanerci su quel terreno di gioco, anche quando l’ora è già scoccata da un po’. “Una strategia diversa rispetto alle partite precedenti - spiega il tecnico - A Cittadella abbiamo pensato di farlo partire dall’inizio e valutare la sua tenuta. Non pensavamo di poterlo tenere in campo per novanta minuti. Al settantesimo è stato lui a dirmi che voleva rimanerci, che si sentiva al cento per cento. Qualcosa di inaspettato”. Un gol, un assist, una traversa. Mica male. “Recuperarlo è il nostro obiettivo. Prima della gara ho avuto un colloquio, gli ho chiesto come si sentiva. Non era un problema fisico il suo, ma articolare. Speriamo sia definitivamente alle spalle. Ci ha detto di essere pronto e quindi abbiamo deciso di farlo partire subito”.



A.BO.