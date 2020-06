Galabinov gasato o Nzola fresco? Italiano sceglie

La Spezia - Vignali, forse Vitale, Acampora, Ragusa e Nzola. Sono questi i quattro cambi che potrebbero chiudere il primo trittico ravvicinato di partite di questo finale estivo. La terza è la partita più temuta dai tecnici, quella in cui rischiano di venire al pettine i nodi della stanchezza. Soprattutto se alle spalle ci sono tre mesi senza partite vere. Italiano però ha le mani quasi bloccate a centrocampo e anche in difesa non è che possa andare oltre la logica. Lo Spezia però è sorretto dall'entusiasmo delle due vittorie consecutive e dopotutto il cielo coperto e il fresco che hanno accolto gli spezzini questa mattina aiutano a sentire meno la fatica.

In un'ottica di alternanza davanti a Scuffet dovrebbe toccare a Vignali, Erlic, Capradossi e Marchizza (Vitale pronto all'esordio) questa sera contro il Pisa. A centrocampo poco da inventare, ma Acampora si candida a sostituire Mora come mezzala sinistra con i diffidati Bartolomei e Maggiore (in crescita nel finale di Verona) al loro posto. In avanti Mastinu può rifiatare con Ragusa ala destra, Gyasi confermato a sinistra (Bidaoui in corso) e Nzola pronto a riprendere il posto in mezzo all'attacco. Certo la tripletta di Galabinov spingerebbe alla conferma, ma con cinque sostituzioni e una partita importantissima venerdì a Frosinone...



Qui Pisa. D'Angelo perde Lisi, uno dei migliori dei nerazzurri in stagione. Difesa a tre con Caracciolo, Benedetti (o Varnier) e Pisano davanti a Gori. In mezzo il playmaker è Gucher, difeso da Soddimo (o De Vitis) e Marin mentre sulle fasce corrono Belli e Marin. In attacco ballottaggio tra Marconi e Vido mentre sembra sicuro di una maglia l'inossidabile Masucci.