Galabinov fa metà allenamento, ma era tutto previsto

La Spezia - Carichi di lavoro importanti in questa settimana di sosta dal campionato, per questo ieri Andrej Galabinov è uscito anzitempo dall'allenamento. Una decisione già presa con lo staff medico e quindi nessuna preoccupazione per le condizioni dell'attaccante bulgaro che oggi sarà di nuovo al lavoro con i compagni. Dopo una prima fase dedicata all'attivazione tecnica, spazio a partitelle a tema incentrate sullo sviluppo della fase offensiva negli ultimi trenta metri, prima della classifica partitella finale su metà campo. Oggi è in programma una sgambata contro la formazione Primavera sul terreno del "Comunale" di Follo (17), mentre in serata una delegazione della Prima Squadra sarà ospite degli "Amici di Mattia" presso la sagra di Baccano ad Arcola.