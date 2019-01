Galabinov e Mora ancora out, Crivello torna in gruppo

La Spezia - Tornato in settimana a lavorare dopo la sosta invernale, lo Spezia di mister Pasquale Marino ha sostenuto quest'oggi una doppia seduta di allenamento in vista del primo appuntamento del 2019, contro il Venezia guidato da mister Walter Zenga, posticipo della prima giornata del girone di ritorno. Come riferisce il sito ufficiale delle Aquile, al mattino gli atleti si sono dedicati prettamente a del lavoro aerobico con ripetute su distanze variabili, mentre il secondo allenamento di giornata è stato dedicato ad esercitazioni tecnico-tattiche: circolazione e possesso palla, lavoro specifico sulle sovrapposizioni per poi chiudere con la classica sfida a ranghi misti decisa in favore dei neri grazie ad una rete di Okereke.

Rientrato regolarmente in gruppo Crivello, aggregato il primavera Bertacca, lavoro atletico per Luca Mora dopo la febbre che lo ha fermato nella giornata di ieri; palestra, terapie e lavoro in campo con la palla per Erlic, tabella personalizzata per Galabinov e Maggiore. Per domani è in programma una seduta di allenamento mattutina a partire dalle 11 a Follo.