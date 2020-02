Galabinov e Di Gaudio proveranno ad esserci a Trapani

La Spezia - Galabinov stringe i denti e punta a partire insieme alla squadra per Trapani. L’attaccante lavora a parte anche oggi pomeriggio al comunale di Follo, ma il fastidio muscolare che lo ha fermato la scorsa settimana non preoccupa più di tanto. Il bulgaro è sceso in campo per l’allenamento pomeridiano prima dei compagni, che si sono scaldati agli ordini di Piero Campo prima di fare un passaggio in palestra e poi affidarsi a Niccolini e Turati. Assente mister Italiano, impegnato a Parma per il corso Uefa Pro.



Lo stesso ottimismo sulle condizioni di Galabinov si applica a Di Gaudio. L’ex giocatore di Castori ai tempi di Carpi ha subito un affaticamento, ferito anche della lunga assenza dai campi di gioco nella prima parte della stagione a Verona. Anche in questo caso, non parte in dubbio la sua presenza a Trapani. Infine presenze importanti in città oggi: Beppe Dossena e Marco Tardelli hanno incontrato la squadra nell’ambito di un incontro programmato con l’AIC.