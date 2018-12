Galabinov e Crimi accelerano, ma è presto per rivederli

La Spezia - Si va verso una sostanziale conferma dell'undici che ha travolto il Cosenza sabato scorso. Lo Spezia di Pasquale Marino prepara la prossima trasferta di Perugia con la voglia di portare a casa qualche punto e per farlo dovrà affidarsi all'attacco dei giovani. Fuori Bidaoui per squalifica, ancora acciaccato Galabinov che oggi ha lavorato a parte, al momento non paiono esserci grandi alternative in avanti a meno di non rischiare Mastinu. Oggi a Follo partite a pressione seguite da lavoro dedicato alla fase offensiva, quindi sfida a ranghi misti su 70 metri campo il menù di giornata per i bianchi. Regolarmente in gruppo Bidaoui e Terzi, terapie e palestra per Maggiore, mentre appare un po' più avanti Crimi.