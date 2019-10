Galabinov dà appuntamento al 2020

La Spezia - In attesa della prossima finestra di mercato bisogna sperare che Sveinn Gudjohnsen continui sui livelli visti a Pescara e ieri contro la Juve Stabia perché almeno fino all'ultima gara del 2019, al Picco contro la Salernitana, sarà lui l'unico centravanti di struttura a disposizione di mister Italiano. Come reso noto ieri dal club infatti Andrey Galabinov mercoledì 30 ottobre si sottoporrà ad un intervento di pulizia articolare al ginocchio destro dovuto “al persistere della sintomatologia dolorosa che ne stava limitando l'attività agonistica dopo la diagnosi di lesione della cartilagine della femoro-rotulea”.



Un problema analogo a quello patito da Bidaoui, che aveva deciso di farsi operare in Belgio prima del ritiro e tornato solo ora su ottimi livelli, e che potrebbe tenere fuori l'attaccante bulgaro fino a inizio anno.

L'intervento, come annunciato dalla società, si terrà presso il San Camillo di Forte dei Marmi e sarà eseguito dal professor Giancarlo Coari, professionista che è garanzia di qualità ed esperienza e che in sede di operazione potrà valutare in modo ancora più chiaro la vera entità del problema.



"A seconda del tipo di problema - spiega a CdS Luca Picasso, ex recupero infortuni con Bjelica e Di Carlo - si può infatti intervenire con una pulizia articolare o con un intervento di chirurgia rigenerativa che determineranno diversi tempi di recupero. Il lavoro fisioterapico successivo all'operazione avrà infatti come primo obiettivo la riduzione dell'edema e dell'infiammazione e poi il recupero della flessibilità articolare del ginocchio e il riequilbrio muscolare. La seconda fase consisterà invece nel recupero aerobico e l'inizio del lavoro in campo con la riproposizione dei gesti e dei movimenti tipici del calcio proposti ad intensità crescente per arrivare alla condizione di far allenare col gruppo senza rischi l’infortunato".

Un percorso che sarà probabilmente definito nel corso della sosta delle prime due settimane di gennaio.