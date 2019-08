Galabinov da Dott. Jekyll a Mr. Hyde

La Spezia - KRAPIKAS 6: Bravo in presa bassa su un velenoso cross mancino di Mazzotta. Intuisce e sfiora l’angolatissimo rigore di Simy che tocca il palo e si insacca in rete. Imparabile il raddoppio del bomber nigeriano. Nel secondo tempo sbaglia un rinvio e Benali colpisce l’incrocio: graziato! E' però sempre molto attento dando un'impressione positiva



VIGNALI 4,5: Perde un pallone sanguinoso che apre al contropiede avversario in superiorità numerica quattro contro due. Dal suo lato la retroguardia aquilotta è sempre scoperta dando modo ai ragazzi di Stroppa di avere sempre a disposizione la superiorità numerica, anello debole del pacchetto difensivo. Viene giustamente sostituito.(13° S.t. SALVA FERRER 6: Debuttante e vicino al gol del 2 – 2 con un destro al volo su assist invitante di Delano)



TERZI 4,5: Fa a sportellate con il gigante Simy, 198 cm. di altezza, uscendone spesso con le ossa rotte. La sua spinta su Zanellato costa il calcio di rigore, un pallone perso a centrocampo consente il break crotonese sul raddoppio facendo trovare la difesa scoperta.



CAPRADOSSI 6: In ritardo su Simy nell’azione del raddoppio, per il resto è sicuramente il più presente del reparto difensivo.



RAMOS 5: Lo Spezia dimostra ancora una volta di avere delle lacune sulle corsie difensive. Anche la prova dell’ex Trapani non è certo di quelle da ricordare. In ritardo in fase difensiva, si fa fatica a ricordare un suo traversone utile per un compagno.



BARTOLOMEI 5,5: Rispetto alle prestazioni offerte in precedenza quella contro i rossoblu è sicuramente un passo indietro.



RICCI M. 7: La prima conclusione pericolosa della partita è la sua: un siluro dal limite che Cordaz è costretto ad alzare in angolo. Subito dopo lo vedi in ripiegamento a salvare una ripartenza rossoblu quattro contro due. Ad inizio ripresa apertura illuminante per mandare al tiro il fratello. L’unico della mediana il cui motore gira sempre ad alto livello.



MORA 5: Appannato, appare quasi sempre fuori dalla partita e dagli schemi di Italiano. Il cambio ad inizio ripresa ne è la logica conseguenza. (7° S.t. MAGGIORE 6: Entra bene in partita ed è sicuramente più presente del compagno che sostituito e lo Spezia cresce in mediana)



RICCI F. 7,5 Si accende lui e si accende lo Spezia. Prima riceve dal fratello e viene steso in area da Zanellato, ma per Volpi non c’è nulla. Un minuto prima dell’intervallo la riapre con una bomba mancina che deflagra all’incrocio dei pali imparabile per l’ex Cordaz, un eurogol. Ripresa e ripropone il duello con il portiere rossoblu che questa volta respinge di pugno in angolo un sinistro a giro velenosissimo. I difensori di Stroppa non lo prendono mai.



GALABINOV 5: Netto passo indietro rispetto alla grandiosa prestazione di Cittadella. E’ vero che spesso non viene servito nel modo giusto, quando lo è però si divora di testa il gol del 2 – 2 su assist di Federico Ricci a due minuti dal termine. Dottor Jekyll & Mr. Hyde



GYASI 6: Ci mette corsa e qualche spunto in velocità. (26° S.t. DELANO 6: Subito più incisivo del compagno, offre a Ferrer un pallone che vale quasi il pareggio, ma Cordaz dice no.)



ITALIANO 5,5: Il suo Spezia attacca spesso a testa bassa con un gran possesso palla com’è nella filosofia del suo allenatore, ma in fase di non possesso viene infilato in ripartenza con troppa facilità favorendo troppo l’attacco avversario.