Galabinov con Cristiano e Lukaku in vetta ai marcatori di serie A

La Spezia - Cristiano Ronaldo ha tirato un rigore, Andrej Galabinov e Romelu Lukaku no, per loro solo gol su azione. I tre sono appaiati in vetta alla classifica marcatori di serie A dopo due giornate a quota 3 reti. Il 31enne centravanti bulgaro dello Spezia, dopo 180 minuti di serie A, ha già pareggiato il proprio score in massima serie ottenuto nella stagione 17/18 con il Genoa. Ma in 20 partite giocate. E con il mercato ancora aperto, pensare di privarsi di lui diventa ancora più difficile in casa aquilotta.