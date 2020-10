Galabinov capocannoniere? I bookmaker lo danno a 101

La Spezia - Qualche sorpresa già c’è stata. Ora si tratta di vedere se saranno fuochi fatui o tracce da seguire per tutto il campionato. Parliamo di classifica cannonieri di Serie A, che dopo tre giornate vede in testa un non-bomber come il Papu Gomez, a 4 reti, e uno-due gradini sotto sotto un gruppetto di possibili sorprese. Verdetti interlocutori, ma che hanno spinto qualche bookmaker a mescolare un po’ le carte. Ad esempio, gli analisti di Planetwin365 hanno inserito nella lista dei bomber nomi che prima non c’erano: uno è appunto Gomez, di fatto un centrocampista avanzato, e come tale non compreso inizialmente nell’elenco. Ora il Papu capocannoniere vale 29 volte la posta, anche perché con questa Atalanta tutto può succedere. Sono entrati nei candidati anche i due attaccanti del Sassuolo: Ciccio Caputo, che dopo i 21 gol dello scorso campionato è già a 3 quest’anno, e si colloca immediatamente in alto, a 15, e Domenico Berardi (2 centri e quota 41). Nuova nomination anche per Galabinov dello Spezia, rivelazione del primo scorcio stagionale con tre reti in due partite. La sua quota è per ora molto alta, 101, anche per via dell’infortunio accusato contro il Milan. E siccome tutto si bilancia, se aumentano i pretendenti (benché outsider), si riduce un po’ lo spazio per i grandi bomber. Ne fa le spese perfino Cristiano Ronaldo, che passa in una settimana da 2,25 a 2,70 malgrado tre gol in due partite; così come il suo rivale più temibile, Lukaku (anche lui 3 reti), che sale da 4,25 a 5,00. Ancora più robusto il ritocco al rialzo per Immobile, autore fin qui di una sola rete e passato da 5,50 a 8,00.