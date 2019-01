Galabinov c'è, una settimana per valutarlo come titolare

La Spezia - E' tornato a lavorare con i compagni di squadra al cento per cento Andrej Galabinov. L'attaccante bulgaro può affrontare tutta la preparazione in vista dell'esordio 2019 contro il Venezia lunedì prossimo e non è detto che non riesca anche a essere nell'undici titolare contro la formazione denga. Cielo sereno e timido sole ad illuminare al Comunale di Follo con i bianchi che hanno dato inizio alla seduta di allenamento in palestra (mobilità articolare, core stability e stretching), passando poi ad esercitazioni in campo incentrate sul possesso palla; a seguire lavoro tattico su 75 metri per curare i movimenti di attacco e difesa, quindi parte atletica con ripetute sui 100, 50 e 20 metri. A chiudere le oltre due ore di lavoro, sfida a ranghi misti su metà campo. Con i compagni anche Martin Erlic che ha saltato solo la partitella finale, personalizzato per Giulio Maggiore.