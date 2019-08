Galabinov c'è, l'attaccante torna ad allenarsi col gruppo

La Spezia - Buone notizia da Follo alla ripresa dopo l'amichevole contro la Sampdoria. Andrej Galabinov si è allenato insieme ai compagni per tutta la seduta di allenamento e torna in ottica convocazione a due settimane dall'inizio del campionato. Per lui pochi allenamenti in ritiro a Sarnano prima di lasciare le Marche e lavorare da solo ad Aulla. Ieri il rientro in gruppo che lascia ben sperare per un suo recupero, magari già per l'eventuale terzo turno di Coppa Italia. Difficile scenda in campo domenica contro la Pro Patria.