Galabinov a riposo, punta l'Italia

La Spezia - Non sarà sfuggita la mancata convocazione di Andrey Galabinov per la sfida al Cagliari di sabato scorso. Un problema fisico ha tenuto a riposo il gigante dell'area di rigore nella delicata partita-salvezza contro i sardi. Il centravanti è però regolarmente partito il giorno dopo per aggregarsi alla nazionale della Bulgaria. Per lui solo un affaticamento che ha consigliato ad Italiano e staff di non rischiarlo. Un contrattempo che dovrebbe essere superato nei prossimi giorni. Il numero 9 aquilotto quindi non dovrebbe essere in campo per Bulgaria-Svizzera di giovedì e puntare ad una maglia da titolare per Bulgaria-Italia di domenica