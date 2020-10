Galabinov-Terminator è trascinatore anche sui social

La Spezia - Scalpita Andrej Galabinov per tornare in campo. Il centravanti bulgaro dello Spezia ha segnato tre reti in avvio di stagione prima di doversi fermare per un problema muscolare. Ma il suo profilo Instagram testimonia quanto il potente attaccante voglia tornare a calcare i campi della serie A. Oggi si dipinge come Terminator, il cyborg cinematografico che Arnold Schwarzenegger portò sugli schermi negli anni Ottanta citando la famosa battuta: "I’LL BE BACK!". Valanga di apprezzamenti e commenti per un calciatore che sta vivendo una delle stagioni più importanti della sua carriera, che potrebbe riservargli nuovamente la convocazione con la nazionale della Bulgaria.