Galabinov: "Periodo difficile alle spalle, sono al cento per cento"

La Spezia - “E' stato un periodo difficile dopo l'operazione. Ora mi sono ripreso al cento per cento". E si è visto. Andrej Galabinov si porta a casa il pallone dopo la tripletta del Bentegodi e arriva a brillare nella sera in cui c'era più bisogno. "Dobbiamo stringere i denti perché è un momento particolare. Nel primo tempo ci siamo studiati, nella ripresa si è aperta la partita e siamo usciti. Sono contento che la vittoria ci permetta ad avvicinarci al nostro obiettivo. Siamo una squadra che può lottare per andare in serie A, ma rimaniamo con i piedi per terra e pensiamo solo a lavorare. Quello che viene, viene. Sfortunatamente qualche giocatore ha avuto degli acciacchi, ma abbiamo i mezzi giusti per arrivare in fondo".