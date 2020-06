Galabinov: "Fortunato ad avere questi compagni, ora otto finali"

La Spezia - "Il lockdown mi ha dato la possibilità di recuperare in pieno il ginocchio e le forze, ora mi sento proprio bene". Sentire finalmente Andrej Galabinov parlare così è già di per sé importante. Se poi arriva dopo una tripletta che manda in orbita lo Spezia, allora è chiaro che non sono parole di circostanza. Il bulgaro si candida a diventare protagonista in questo finale dopo la serata del Bentegodi, atteso dalla piazza e atteso dai compagni che lo hanno sommerso di abbracci ad ognuno dei tre gol. "Sono davvero contento di avere questi compagni, voglio bene ad ognuno di loro. Mi sono sempre stati vicini nei momenti difficili, si vede che siamo un gruppo forte ed in gamba. La classifica? Sì che la guardo, abbiamo otto finali e siamo in forma. Io ci credo fortemente. All'andata contro il Pisa non c'ero, loro ebbero grande fortuna a portare a casa la vittoria".