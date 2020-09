Galabinov: "A Cesena un campo diversissimo dal Picco"

La Spezia - "Il Sassuolo è una delle squadre che gioca meglio a calcio in serie A. Noi abbiamo tenuto botta per un'ora, poi abbiamo ceduto. Si vedeva che loro giocano assieme da tre anni e si conoscono a memoria". Così Andrej Galabinov, protagonista della prima storica partita dello Spezia in serie A. A DAZN si rammarica di come sarebbe potuto essere l'esordio sul proprio vero terreno di casa. "Il nostro campo è diverso da questo di Cesena, penso che avremmo fatto meglio giocando al Picco. Tesi? Normale, parecchio di noi non avevano giocato mai in massima serie. Ci siamo sciolti dopo il gol subito e abbiamo cominciato a giocare bene". Il mercato è aperto e lui rischia di ricevere l'offerta che lo porterà lontano dalla maglia bianca. "Tutto può succedere, ma per ora sono qui e sono contento. Siamo una squadra che, una volta si sarà acclimatata e avrà trovato i suoi equilibri, può trovare un suo gioco grazie al mister e dire la propria anche in questa serie".