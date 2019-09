Gabriele Moncini in serie B? Lo Spezia è pronto a farsi sotto

La Spezia - Moncini o Paloschi, uno dei due è di troppo in casa Spal. I ferraresi provano all'ultimo giorno di mercato a cedere l'ex Chievo e liberarsi si un ingaggio gravoso, ma se questo non dovesse succedere per il pistoiese si aprirebbero le porte di un nuovo prestito in serie B. E a quel punto lo Spezia sarebbe tra i club pronti a muovere per portarsi a casa un calciatore da 12 reti in mezzo campionato con il Cittadella 18/19. Tutto si gioca entro le 22 di oggi, in un giro di società di serie A che cercano una punta, tra cui il Torino, il Verona, l'Atalanta (se partisse Barrow) e la stessa Spal.