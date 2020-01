GYASI AMMONITO PER SIMULAZIONE MA QUELLO ERA RIGORE!

La Spezia - CROTONE-SPEZIA 1-1

Marcatore: 34'pt Nzola, 2'st rig. Maxi Lopez



CROTONE: (3-5-2) Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Molina, Crociata, Barberis, Benali, Mazzotta; Messias, Simy (2'st Maxi Lopez). A disp. Figliuzzi, Festa, Curado, Cuomo, Mustacchio, Spolli, Nalini, Bellodi, Gomelt, Maxi Lopez, Zak, Rutten. All. Stroppa



SPEZIA: (4-3-3) Scuffet; Ferrer, Erlic, Capradossi Marchizza; Maggiore, M. Ricci, Mora; Ragusa, Nzola, Gyasi. A disp. Krapikas, Barone, Vignali, Ramos, Acampora, Galabinov, F. Ricci, Mastinu, Bartolomei, Gudjohnsen, Terzi. All. Italiano



Arbitro: Serra di Torino

Assistenti: M. Robilotta e Saccenti

Iv Uomo: I. Robilotta

Ammoniti: Simy, Ricci M., Ferrer

Recupero: 1'(pt)



PRE-PARTITA

14.27 - Nuvole e sole sopra Crotone con una temperatura di 16° a corredare le condizioni climatiche di partenza. La terza forza della cadetteria, il Crotone, viaggia a 34 punti e vincendo oggi supererebbe in classifica il Pordenone diventando così la vice-capolista. In caso di acuto aquilotto, la squadra di Italiano farebbe un bel salto in avanti, avvicinando ancora la zona playoff e abbandonando la zona incerta che tiene tutto aperto. Prima da titolare per Nzola che sarà il terminale offensivo con Gyasi e Ragusa ai suoi lati.



14.37 - Gara durissima per Terzi e compagni, lo suggerisce la classifica innanzitutto ma anche le statistiche: perché il Crotone, tanto per esemplificare, viene da quattro vittorie consecutive che lo hanno letteralmente lanciato all'inseguimento delle squadre di testa. Per i ragazzi di Giovanni Stroppa in casa sei i successi, tre pareggi e una sola sconfitta patita segnando ben 19 gol. Lo Spezia, imbattuto da sette consecutive, in esterna ha vinto due volte, pareggiato in tre occasioni e perso tre volte. Fari puntati sulla coppia d'attacco Messias-Simy. Capitano di giornata sarà Luca Mora.



PRIMO TEMPO

Se avessimo dovuto scegliere un avversario fra tutti assolutamente da evitare in questo periodo non avremmo avuto dubbi: il Crotone, tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, viaggia con la quinta marcia inserita e le quattro vittorie consecutive fanno letteralmente volare i ragazzi di Giovannino Stroppa, terza forza del campionato, con prospettive di sorpasso alla vice-capolista Pordenone. Sulla carta insomma, allo "Scida" si profila un match proibitivo per gli aquilotti, chiamati alla superprova contro un centrocampo foltissimo e un reparto avanzato assolutamente all'altezza. I bianchi iniziano comunque come si deve e non è affatto casuale che Stroppa consumi parecchia della voce domenicale nei primissimi minuti di partita: i bianchi si mostrano aggressivi in fase di non possesso e propositivi sullo sviluppo dalla cintola in su con Maggiore e Mora subito attivi negli inserimenti e una museruola speciale su Barberis Al 10' lo Spezia trova la profondità sulla destra con Ferrer che serve al centro una palla d'oro che sarebbe dovuta arrivare al liberissimo Mora ma viene invece intercettata da Nzola che svirgola male la conclusione. Secondi più tardi il terzino catalano aquilotto si mette in proprio, spostandosi la sfera sul mancino e concludendo con coraggio: Cordaz para a terra senza patemi.



Spezia quadrato e pericoloso: tatticamente una prima mezz'ora perfetta.

L'approccio degli ospiti è ottimo, nessuno era stato capace fino ad ora a schiacciare davvero i pitagorici nella loro metà e il pubblico di casa prova empaticamente a farsi sentire. Sulle ripartenze orchestrate dai bianchi, i calabresi vivono in affanno ma anche sul gioco ragionato è uno Spezia di grande personalità. Al 18' Mora sfonda sulla fascia sinistra ma una volta guadagnato il fondo, quando alza la testa trova parecchio traffico: sia quando prova a piazzarla nel mezzo alla ricerca di una deviazione sotto-porta, sia quando la sfera gli ritorna fra i piedi e cerca una soluzione personale che Cordaz doma a terra, sdraiandosi sul suo palo. Gira molto bene la palla, lo Spezia gioca a memoria e al 19' capitan Mora sradica una palla dalle leve di Messias servendo sulla destra Ragusa, fra le proteste del Crotone che voleva un fallo per quell'intervento al limite del lecito: il suo tiro-cross attraversa tutta l'area ma non trova l'aggancio di Nzola che aveva provato a tuffarsi in scivolata per arpionare. Neutralizzare le mezzeali, partendo da lontano, non concedendo mai metri oltre il lecito anche quando la palla è ancora lontana dall'area di rigore: lo Spezia l'ha preparata in modo molto attento, concentrandosi soprattutto sui tre di centrocampo che hanno qualità tecniche e capacità di inserimenti.



Salta lo 0-0, Nzola va in cineteca. Lo Spezia legittima un gran primo tempo.

Non è il solito Crotone schiacciasassi. produttore di giocate ed occasioni a profusione e questo, va detto, è soprattutto merito dell'avversario: che concede pochissimo e vince tutti i duelli, compreso quello fra Simy e Capradossi. Spezia che non si limita a questo e al 32' passa pure in vantaggio al termine di un'azione da manuale che monta in pochi passaggi, proprio come piace al tecnico. Si parte con una palla recuperata e un velocissimo cambio campo che mette in moto Gyasi, bravo sulla sinistra ad aspettare e premiare il movimento senza palla dell'ex Marchizza che crossa di prima intenzione, servendo una palla veloce e rasoterra sulla quale Nzola si avventa, uscendo con abilità dalla marcatura, per regalarsi una conclusione mancina volante che non lascia scampo a Cordaz. Un gol stupendo e che obiettivamente legittima ciò che fino a quel momento era accaduto: per l'ex punta del Trapani è il primo, sontuoso, sigillo con la maglia bianca all'esordio dal primo minuto. Il Crotone prova a reagire ma la reazione è figlia dei nervi e semmai è la difesa di casa a togliere altre castagne dal fuoco su un paio di ripartenze aquilotte. Al duplice fischio parla Nzola: "Abbiamo giocato bene, creato tanto e direi che il gol è meritato. Il Crotone è una squadra forte, dobbiamo dare di più per vincerla".



SECONDO TEMPO

Nemmeno il tempo di vederlo in campo al posto di Simy che Maxi Lopez, vecchio attaccante con un passato importante con Toro e Sampdoria, segna il suo primo gol con la maglia del Crotone: avviene dagli undici metri, spiazzando Scuffet dopo appena 2' dal ritorno in campo. Il fallo era stato provocato da Salva Ferrer, colpevole di aver trattenuto la maglia all'avversario. L'1-1 non manda in crisi i bianchi che rimangono in partita in un momento cruciale del match: contro formazioni forti come quella di casa è un attimo trovarsi sotto e a nulla sarebbe valso l'ottimo primo tempo dei bianchi. Spezia che protesterà al 9' e ne avrà ben donde perchè su un bel contropiede che spezza il momento favorevole ai crotonesi, quando Gyasi cade a terra sul contatto con l'avversario, non fa nessuna simulazione come invece intende l'arbitro: per l'italo-ghanese scatta il cartellino giallo, ma ha ragione lui perché sul doppio passo Marrone lo manda giù. Quello sembra proprio un fallo da penalty. E se Erlic bloccherà le voglie di Maxi Lopez, dalla parte opposta Nzola è di nuovo pericoloso, con il suo rasoterra mancino deviato dalla difesa: senza deviazione sembrava diretto a fil di legno.