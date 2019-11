GUDJOHNSEN E RAGUSA SUBITO DENTRO, VIGNALI A DESTRA

La Spezia - SPEZIA-CHIEVO V.



SPEZIA (4-3-3)

Scuffet; Vignali, Terzi, Capradossi, Ramos; Bartolomei, Ricci M., Mora; Ragusa, Gudjohnsen, Bidaoui. A disp. Krapikas, Erlica, Ferrer, Bastoni, Maggiore, Benedetti, Burgzorg, Ricci F., Mastinu, Gyasi.

All. Vincenzo Italiano



CHIEVO V. (4-3-1-2)

Semper; Dickmann, Vaisanen, Cesar, Cotali; Segre, Obi, Bertagnoli; Garritano; Meggiorini, Rodriguez. A disp. Pavoni, Nardi, Esposito, Pucciarelli, Pina Nunes, Leverbe, Giaccherini, Frey, Ceter, Brivio, Rovaglia, Rigione.

All. Michele Marcolini



Arbitro: Francesco Fourneau (Roma 1)

Assistenti: Fabrizio Lombardo (Sesto San Giovanni), Domenico Palermo (Bari)

Quarto ufficiale: Alberto Santoro (Messina)



Pre partita

C’è la fa l’islandese. Lasciato a riposo martedì scorso ad Empoli dopo aver preso una botta contro la Juve Stabia, il centravanti ritrova il posto da titolare questa sera. Occasione per confermare il buon momento di forma, con in più la possibilità di poter trovare un partner motivato almeno quanto lui in Ragusa, finalmente arrivato a toccare una condizione soddisfacente e pronto a sfruttare la chance che Italiano gli concede. Rispetto al turno infrasettimanale le altre novità sono Vignali a destra e Mora che torna dal primo minuto al posto di Maggiore.

Marcolini non conferma il 3-5-2 visto contro il Crotone ma torna al 4-3-1-2 di inizio stagione. Dentro Garritano come trequartista, Obi è il regista di rottura con Segre e Bertagnolli ai suoi fianchi. Accanto a Meggiorini c’è Rodriguez, reduce dal gol vittoria segnato tre giorni fa.