GRAN BEL CLIMA, BISOGNA SOLO VINCERE

Lo Spezia gioca l’ultima al Picco della stagione regolare, con tre punti farebbe un passo decisivo verso i play-off. Di fronte il Crotone di Stroppa, in gran forma e con la salvezza in tasca.

La Spezia - SPEZIA-CROTONE 0-0



SPEZIA (4-3-3)

Lamanna; Vignali, Terzi, Capradossi, Augello; Mora, Ricci, Bartolomei; Gyasi, Galabinov, Da Cruz. A disp. Manfredini, Barone, Brero, Crivello, Pierini, Crimi, De Francesco, Ligi, De Col, Maggiore, Bidaoui. All. Pasquale Marino



CROTONE (3-5-2)

Cordaz; Curado, Vaisanen, Marchizza; Molina, Firenze, Barberis, Zanellato, Milic; Simy, Machach. A disp. Figliuzzi, Festa, Cuomo, Spolli, Tripaldelli, Tripicchio, Gomelt, Kargbo, Nanni, Valietti, Sapirisi, Mraz. All. Giovanni Stroppa



Arbitro: Livio Marinelli (Tivoli)

Assistenti: Michele Grossi (Frosinone) e Andrea Capone (Palermo)

Quarto ufficiale: Manuel Volpi (Arezzo)



PRE-PARTITA

14.44 - Le operazioni di riscaldamento sentenziano che Okereke non ce la fa. Lascia i compagni a 15' dall'inizio del match con un gesto di stizza che fa capire quanto ci avrebbe tenuto ad esserci. Così insieme a Galabinov e Gyasi toccherà a Da Cruz completare l'undici di partenza. Ritorno per capitan Terzi, Bartolomei sostituisce Maggiore in una mediana che vede anche Ricci e Mora. Nel Crotone occhi puntati a Simy, il fortissimo attaccante nigeriano che tanto ha aiutato i calabresi a costruire un girone di ritorno d'altissima classifica che ha permesso loro di lasciare l'ultimo posto e salvarsi senza nemmeno bisogno dello spareggio.



14.50 - Domani sarà giornata di allerta ma il meteo odierno racconta di un cielo quasi completamente rasserenato con un bel sole che quando emerge fa anche piuttosto caldo. Giovanni Stroppa torna al "Picco" da ex per quel punto che significherebbe aritmetica, in curva Piscina una sessantina di tifosi pitagorici. Buono il colpo d'occhio dell'intero stadio, anche grazie alla politica dei prezzi decisa dal club.



PRIMO TEMPO.

Vincere per chiudere virtualmente con una giornata d'anticipo la pratica playoff. Vincere per non dover andare a Lecce a cercare imprese dell'ultima giornata, quei 90' di cui non bisogna mai fidarsi, specialmente se si parte da una posizione di potenziale vantaggio. Battere un Crotone che non è salvo solo per l'aritmetica, basterebbe insomma a portarsi a casa questo primo traguardo stagionale. Il Crotone non è venuto al "Picco" con l'alma dell'agnello sacrificale, soprattutto se la partita rimarrà in equilibrio: dovrà essere lo Spezia insomma a fare la differenza ma gli stimoli e il fatto di giocare davanti al proprio pubblico, dovrebbero essere i postulati da cui partire. La cronaca scomoda Lamanna quando al 4' Milic calibra uno spiovente senza alcuna pretesa ma che scendendo sembra diretto sotto l'incrocio: un passo all'indietro del portiere aquilotto è quanto serve per alzarla sopra la traversa.