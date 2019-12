GLI AQUILOTTI PARTONO FORTE, IL VENEZIA REAGISCE

La Spezia - VENEZIA-SPEZIA 0-0



VENEZIA (4-3-1-2)

Lezzerini; Lakicevic, Modolo, Casale, Ceccaroni; Vacca, Fiordilino, Suciu; Aramu; Di Mariano, Capello. A disp. Bertinato, Pomini, Senesi, Caligara, Montalto, Gavioli, Zigoni, Cremonesi, Maleh, Bocalon, Lollo. All. Alessio Dionisi



SPEZIA (4-3-3)

Scuffet; Marchizza, Erlic, Capradossi, Salva Ferrer; Mastinu, Bartolomei, Maggiore; Ragusa, Gudjohnsen, Bidaoui. A disp. Krapikas, Desjardins, Vignali, Ramos, Mora, Delano, Ricci F., Gyasi, Terzi, Reinhart, Buffonge. All. Vincenzo Italiano.



Arbitro: Pezzuto (Lecce)

Collaboratori: Dei Giudici (Latina) - Rossi M. (Novara)

Quarto Uomo: Zufferli (Udine)

Ammoniti: Mastinu, Maggiore



PRE-PARTITA

14.40 - Appuntamento pomeridiano sotto un bel sole che rende un po' meno gelida la temperatura. Sette gradi al Penzo per un match di fondamentale importanza per due squadre a ridosso della zona playout e con lo Spezia reduce da un buon filotto di tre risultati utili di fila. Il Venezia, invece, insegue la vittoria che ormai manca dal 9 novembre (1-0 sul Livorno).



14.55 - Una settantina di tifosi spezzini presenti in Laguna. Lo Spezia si presenta con l'abito total white, Venezia con la consueta casacca arancineroverde. L'ultima a Venezia il 25 agosto 2018, prima giornata dello scorso campionato: vinsero i padroni di casa grazie al gol di Bentivoglio.



PRIMO TEMPO

Su un terreno mai prodigo di belle notizie, lo Spezia ha la grande occasione di mettersi quasi definitivamente alle spalle il brutto inizio di campionato ed iniziare così ad inseguire un altro tipo di prospettiva, non più obbligatoriamente con lo sguardo all'indietro. Al "Penzo" è ancora sfida salvezza ma guardando l'andamento degli aquilotti e soprattutto la cifra di una classifica cortissima, c'è la grande occasione di battere il ferro fin che è caldo e magari chiudere alla grande il girone d'andata. Pressing asfissiante sull'altrui trequarti, gioco di prima e sovrapposizioni sono da subito gli strumenti che lo Spezia propone sul terreno di gioco con un Venezia costretto a schiacciarsi sulla veemente azione dei liguri, nella speranza che sia solo una sfuriata. La spinta arriva soprattutto da destra, sull'asse Ferrer-Ragusa: l'attaccante di Messina su una scodellata di Maggiore, colpisce di taglio con la testa senza trovare la porta. Possesso fra le tibie dei giocatori di Italiano, la squadra di Dionisi prova a non disunirsi, rimanendo corta ma patisce l'aggressività imposta sulla mediana e perde qualche pallone pericoloso. Si scuotono i padroni di casa al 14' su un'improvvisa verticalizzazione che per poco non beffa la retroguardia aquilotta: non c'è alcun fallo su Di Mariano perché Capradossi lo raggiunge sulla corsa per poi scontrarsi piuttosto violentemente con il suo portiere Scuffet, mettendo fuori causa anche l'attaccante di casa, coinvolto fortuitamente nell'incidente a tre. Sangue sulla guancia per il difensore dello Spezia, sangue anche per Scuffet che rimarrà a terra per un paio di minuti prima di tornare, medicato, tra i pali.



Due gialli in due minuti, Mastinu e Maggiore finiscono nella lista dei cattivi e siccome sono passati soli 20' c'è da stare attenti anche perché in quella zona del campo Italiano non ha praticamente alternative. Si muove bene Ceccaroni, proprietà Spezia, che da terzino sinistro scende un paio di volte scodellando cross interessanti: su uno di questi la palla finirà a Fiordilino che dai venticinque metri tenta la conclusione con coraggio, senza inquadrare i legni. Si vede poco Bidauoi, dalle sue parti lo Spezia è finita raramente: il belga-marocchino non è più una novità e subisce il raddoppio di marcatura sistematico con Lakicevic che lo insegue fin dalla linea di centrocampo.