Funakoshi sugli scudi agli Interregionali di Giaveno

La Spezia - A Giaveno, in provincia di Torino, s’è disputata la seconda fase del Campionato Interregionale Nord/Ovest (riservata alle regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Toscana) di Kick Boxing (discipline da Tatami, cioè non a contatto pieno) della FIKBMS (Federazione Italiana Kick Boxing Muai Thai Savate Shoot boxe e Sambo) l’unica Federazione riconosciuta dal CONI in qualità di Disciplina Sportiva Associata i cui praticanti affiliati, sono gli unici a potersi fregiare, se l’ottengono, del titolo di Campione Italiano. Il percorso per accedere al Campionato Italiano prevede il superamento di alcune fasi obbligatorie cioè il Campionati Regionale, due fasi interregionali ed un Criterium dal quale si determina l’ammissione agl’italiani solo per i primi quattro qualificati. In questo impegnativo contesto, si sono inseriti due atleti del Funakoshi Club il blasonato sodalizio sportivo migliarinese. Si tratta dei forti atleti Giacomo Pegazzano (specialità Kick Light cinture nere -79 kg) e Patrik Tomasyk (specialità Kick Light cinture nere -84 kg) che già campioni regionali, hanno superato le due prove di Gorle (BG) e Giaveno (TO), piazzandosi al primo posto. A metà marzo, saranno quindi a Rimini per partecipare al Criterium con buone possibilità di staccare il biglietto per gl’italiani che si disputeranno in maggio. “I due atleti hanno dimostrato solidità e creatività tecnico-tattica, superando agevolmente i rispettivi avversari nei due combattimenti previsti dal sorteggio. Questa buona condizione fa ben sperare per il proseguo in direzione del Campionato Italiano” queste le parole del Direttore Tecnico del Funakoshi club, Maestro Sauro Baldiotti (c.n.6° grado di Kick Boxing e delegato per la Liguria della DSA/CONI - FIKBMS) a commento della performance dei suoi atleti. Alle prestazioni positive sono da aggiungere anche quelle di Vincenzo Senneca (2° posto ai Regionale), Nicolas Ruffini ( Campione Regionale e 2° posto all’interregionale di Gorle) , Riccardo Vigliotta (2° posto all’interregionale di Gorle) e della giovanissima Giulia Giuntoni , che nella categoria 10-12 anni ha raccolto due argenti nelle rispettive fasi. Gli allenamenti al Funakoshi proseguono anche in previsione del Galà Zena Fight di contatto pieno che si disputerà a Genova e dove Giacomo e Patrik affronteranno rispettivamente, nella specialità Low Kick terza serie, i milanesi Roberto Tecchia (Gym Boxe Sir) e Alessandro Strusi (Thunder Milano).