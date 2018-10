Funakoshi al secondo posto in Liguria, con Imami, Santi e Tarabusi

La Spezia - Al Palasport di Quiliano (SV) si sono recentemente disputati i campionati regionali di Karate, riservati agli iscritti della Fijlkam l’unica Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal Coni per le attività del Judo, Lotta, Karate e le Arti Marziali tra cui il Ju Jitsu . L’Asd Funakoshi club, il blasonato sodalizio sportivo migliarinese, al completo con il suo staff tecnico, ha portato in gara solamente gli atleti del Kumite (combattimento). Nella categoria Esordienti (12-13 anni) i portacolori spezzini sono stati Davide Madeddu (al suo primo esordio) e Giulia Tarabusi, in quella Cadetti (14-15 anni) Davide Amici e Noemi Santi, in quella Juniores (16-17 anni) Maurizio Cantallupi nella categoria Assoluti Hayat Imami e Matteo Casti.



Nel corso della mattinata e nel primo pomeriggio, si sono confrontati per il titolo regionale una sessantina di atleti provenienti dal Levante e dal Ponente ligure e la giornata s’è conclusa con le finali e le “finaline”. Si sono laureati Campioni Regionali 2018 : Giulia Tarabusi , Noemi Santi ed Hayat Imami. Vice Campioni Regionali : Davide Madeddu,Maurizio Cantallupi. Bronzo per Davide Amici e Matteo Casti. I risultati ottenuti dagli atleti hanno consentito al Funakoshi Club si piazzarsi al 2° posto come Società alle spalle del forte Savona Karate. Nei commenti del D.T. del Funakoshi Maestro Sauro Baldiotti c.n.7°dan, le parole di elogio per tutti gli atleti del Funakoshi che hanno vi hanno partecipato ed in particolare per la giovane Noemi , quattordici anni ancora da compiere che ha dimostrato sul tatami la sua crescita tattica e poi la superba prestazione di Hayat che al suo rientro,dopo la pausa estiva ha padroneggiato la finale con la grinta e la determinazione che la contraddistinguono. Il sorteggio non ha favorito Matteo che ha perso di misura contro un forte atleta di colore dell’Andrea Doria di Genova finendo la sua performance al 3° posto.

All’angolo con i ragazzi del Funakoshi il neo Istruttore Iwa Baldiotti da poco rientrato da Rimini dove è stato accompagnatore della squadra regionale qualificatasi per il Trofeo Coni 2018. Gli allenamenti proseguono in vista dei campionati Italiani Esordienti che si svolgeranno il 21 Ottobre al PalaPellicone Fijlkam DI Lido di Ostia che vedranno impegnata la giovanissima e brava Giulia Tarabusi.