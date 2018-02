Frugali battezzò il derby della Lanterna ma non salvò lo Spezia

Varricchio, Guidetti, Varricchio, Guidetti nell'anno della promozione.

La Spezia - Nel campionato della rinascita lo Spezia si ritrovò a giocare tre partite di fila in casa tra il 18 e il 26 settembre del 2005, perché in mezzo a un doppio turno casalingo arrivò la Salernitana per recuperare la seconda giornata rinviata due settimane prima. Fu la giornata che svelò le potenzialità della coppia gol dei "due Max": Varricchio e Guidetti con una doppietta a testa abbatterono i granata di mister Costantini per 4-0 e lanciarono la caccia alla serie B. Antonio Soda mandò in campo Rotoli, Bianchi, Padoin, Addona, Fusco, Grieco, Ponzo, Saverino (14’st Bruccini), Varricchio (36’st Guariniello), Alessi (33’st Pessotto) e Guidetti.

Venerdì sarà il nono confronto tra le due formazioni al "Picco". Aquilotti battuti solo una volta nel 1948/49 per 2-3, poi cinque vittorie e tre pareggi. L'ultimo nell'opening match dello scorso campionato di serie B, con l'1-1 firmato da Nenè in rimonta in una partita in cui le gambe erano ancora pesanti. Fu invece Sciaudone, da fresco ex, a chiudere il 3-1 del febbraio precedente: vantaggio di Coda, primo gol di Vignali tra i professionisti e poi Calaiò su rigore. Mimmo Di Carlo scelse Chichizola, De Col, Postigo, Terzi, Migliore, Vignali (41'st Misic), Errasti, Canadija (27'st Sciaudone), Situm, Piccolo (36'st Kvrzic) e Calaiò.

Un altro 1-1, quello del 17 giugno del 1951, condannò invece lo Spezia alla retrocessione. Per i bianchi andò in rete il genovese Fabio Frugali, attaccante rimasto nella storia per aver segnato a soli vent'anni uno dei tre gol con cui la Sampdoria vinse il primo derby della Lanterna nel 1946. Il resto della sua carriera non fu fortunato, zero presenze con il Milan l'anno prima di arrivare al "Picco" dove si fermò anche in serie C mettendo a segno 6 reti. Passò al Cagliari e smise di giocare prima dei trent'anni. La coppia Bertoni-Caiti scelse per quella sfida salvezza contro i campani Fabbri, Fiumi, Bertoni II, Pramaggiore, Sgobbi, Macchi, Malavasi, Ragazzo, Reddi, Pozzo e ovviamente proprio Frugali.