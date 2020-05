Frosinone, ieri test e allenamenti collettivi da lunedì

La Spezia - E' la terza forza del torneo, a soli due punti dal secondo posto occupato dal Crotone e con la struttura societaria e di squadra per ritornare in serie A. Il Frosinone del presidente Stirpe riparte: sono iniziate infatti ieri mattina, presso il centro Aditerm di Ferentino, le visite di idoneità sportiva dei calciatori mentre nel pomeriggio il gruppo squadra si è sottoposto ai tamponi come stabilito dal protocollo. La squadra si ritroverà oggi a Ferentino per l’ultima seduta di allenamento individuale della settimana.