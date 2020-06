Frosinone e Crotone per il secondo posto, lo Spezia terzo incomodo

La Spezia - Quei due punti rosicchiati a quasi tutte le dirette concorrenti valgono un'iniezione di fiducia anche per i bookmakers. Così lo Spezia che indovina il ritorno in campo dopo cento giorni si guadagna qualche credito anche nei pronostici, che diventano a questo punto un lavoro da veggenti. Dalla seconda alla nona ora ci sono solo dieci lunghezze con 27 punti ancora da giocare e tanti scontri diretti in serie.

Per il secondo posto che vale la serie A diretta sono Crotone e Frosinone a pari merito a guadagnarsi la copertina. La SNAI paga 2.75 volte la posta per vederle accompagnare il Benevento di Inzaghi in massima serie. Il terzo incomodo è proprio lo Spezia, che la scorsa settimana era quotato a 7.50 e dopo il weekend invece scende a 4.50. La vittoria contro l'Empoli insomma ha convinto anche gli osservatori esterni. A 7.50 ci sono ora Cittadella e Pordenone, a 12 il Chievo e a 15 Salernitana ed Empoli.