Frosinone a Livorno, il Crotone accoglie il Pisa

La Spezia - Torna in campo la Serie BKT con il turno infrasettimanale che vedrà il Benevento in scena in casa di un Perugia a caccia di riscatto. S’infiamma la lotta per il secondo posto con il Frosinone che va in casa di un Livorno rinvigorito dal successo del Bentegodi mentre per il Crotone l’impegno è casalingo contro il Pisa. Molto coinvolgente anche la lotta per la salvezza: il Trapani riceve la Virtus Entella, il Cosenza trova il Cittadella. Per l’Ascoli c’è il ChievoVerona del neotecnico Aglietti, il Venezia invece va all’Arechi ad affrontare la Salernitana. Dopo il primo k.o. alla guida dell’Empoli, Pasquale Marino vuole subito rifarsi per continuare la scalata in classifica ma per farlo servirà molta attenzione contro un Cosenza che punta al bottino pieno per non perdere terreno dalla zona che vale la permanenza in cadetteria. Dopo il ritorno alla vittoria in trasferta, cerca il bis in casa il Pordenone che giocherà contro la Juve Stabia. Chiude il quadro Spezia-Pescara.