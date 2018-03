Fratoni riconquista il trofeo Beppe Dalforno

Il giocatore si aggiudica per il secondo anno consecutivo l'ambito premio

La Spezia - Uno tira l'altro. Federico Fratoni si riconferma vincitore del Trofeo Beppe Dalforno, l'ultima tappa delle 4 stagionali per quanto concerne il provinciale singolo del biliardo UISP La Spezia, specialità boccette. L'evento ha visto la partecipazione di ben 184 atleti di tutta la provincia spezzina e non solo. Il portacolori del bar Regina di Cuori di Sarzana è riuscito, lo scorso martedì, a riconfermarsi vincitore del torneo che fu suo già lo scorso anno. Se nel 2017 la finale lo vide contrapposto a Egidio Colombo dell'Arci Valgraveglia, quest'anno a contendergli il trofeo è stato il beniamino di casa Nicola Del Corso, giocatore del Bar Bonamini del Favaro, il locale che ha organizzato il torneo e ospitato le fasi finali dello stesso. I due contenenti sono giunti in finale dopo aver superato in semifinale l'uno Luciano Conteo del Bar Jolly, l'altro Pino Rispoli dell'Arci Termo.



Una vittoria che vale doppio per Fratoni. Difatti, nella finale, i due giocatori non solo si sono affrontati per aggiudicarsi il torneo, ma anche per ottenere un biglietto per la qualificazione diretta al Palazzetto dello sport, dove, a maggio, andrà in scena la gara che coronerà il nuovo campione provinciale della Spezia. Un titolo che, anche quello, è detenuto dallo stesso Fratoni, da ben 3 anni consecutivi. A maggio cercherà di difenderlo ancora una volta.



“Sono felice per questo successo, - ha affermato il giocatore – gli anni passati ero sempre riuscito a sfiorare la vittoria finale senza mai raggiungerla. Dopo esserci riuscito la scorsa stagione, sono riuscito a confermarmi in questa. Ripetersi non è mai facile”. Gli amici del biliardo si danno ora appuntamento per l'ultima gara provinciale a coppie, quella organizzata dal Jolly Bar, che andrà in scena a partire dal 20 marzo.