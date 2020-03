Forze fresche per il Menti, Gyasi potrebbe riposare

La Spezia - Si è creato lo spazio per utilizzare tante forze fresche Vincenzo Italiano. Orgoglioso di aver cambiato sei uomini e battuto il Pescara, oggi a Castellammare di Stabia potrà avere più di metà formazione riposata dopo il turno infrasettimanale. In predicato di riprendere il loro posto nell'undici di partenza ci sono Ferrer, Capradossi, Bartolomei, Mora, Federico Ricci e Nzola. A riprendere fiato dovrebbe toccare a Emmanuel Gyasi questo pomeriggio, bomber del 2020 e giocatore in crescita esponenziale (anche di valutazione sul mercato). Così si genererebbe un ballottaggio tra Bidaoui e Di Gaudio per la fascia sinistra d'attacco.

Lo Spezia ha raggiunto in treno la Campania ieri pomeriggio, Italiano deciderà solo all'ultimo minuto. La probabile formazione vede quindi Scuffet in porta, linea a quattro con Ferrer, Erlic, Capradossi e Marchizza in difesa. Matteo Ricci regista con Mora a sinistra e Bartolomei in vantaggio su Maggiore per il ruolo di mezzala destra. In avanti c'è Nzola punta di movimento con Federico Ricci a destra e uno tra Di Gaudio e Bidaoui sulla fascia opposta.



Qui Juve Stabia. Il rientro di Francesco Forte dalla squalifica mitiga le quattro assenze con cui ha a che fare Fabio Caserta. Raggiungono la squalifica due difensori, Germoni e Tonucci, un centrocampista come Addae e l'ala sinistra Mallamo che si aggiungono agli infortunati Elia e Mezavilla. Si deve dunque dare fondo alla rosa: il portiere goleador Provedel si trova davanti Vitiello, Fazio, Troest e Ricci. A centrocampo Buchel, Calò e Calvano con Bifulco trequartista dietro alle punte Forte e Canotto. Formazione base 4-3-1-2 con la possibilità di mettersi a specchio spostando Bifulco e Canottoo ali.