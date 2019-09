Fortissima Agliana, la Tarros cade all'esordio in campionato

La Spezia - Endiasfalti Agliana - Spezia Basket Club Tarros: 75-64 (25-13; 40-28; 57-42)



Endiasfalti Agliana: Nieri 9, Zaccariello 9, Rossi 22, Tuci 12, Romano 14, Milani 0, Arceni 0, Bogani 5, Cavicchi 2,

Salvi 0, Del Frate 2, Bogani 0.

Spezia Basket Club Tarros: Cimarelli 5, Lauriola 0, Pipolo 1, Dalpadulo 0, Kibildis 30, Loni 0, Fazio 8, Petani 0,

Bertola 0, Steffanini 11, Suliauskas 9.



Il salto dalla serie C Silver ligure alla C Gold Toscana è sicuramente evidente, ma se in Coppa gli spezzini hanno messo sul parquet l'atteggiamento giusto e hanno centrato un risultato molto importante, altrettanto non si può dire per la prima partita di campionato. L'Agliana, formazione che la scorsa stagione ha disputato le finali promozione e che in estate si è

ulteriormente rinforzata, non è certo il battesimo più semplice, ma più che il gioco, che ha pur messo in evidenza diversi errori, è stato prima ancora l'atteggiamento giusto a mancare alla Tarros. Lo rileva subito il patron Danilo Caluri: “Se avessimo giocato così in Coppa, certo non avremmo battuto il Livorno e non saremmo arrivati alle finali. Abbiamo sbagliato l'approccio alla partita, mi riferisco in particolare alla prima frazione”.



La Tarros non è scesa sul parquet con quella umiltà ma al contempo determinazione che ha mostrato in Coppa; l'atteggiamento non è quello giusto e i padroni di casa allungano. Nel prosieguo dell'incontro la situazione migliora, ma non basta per riprendere la partita, gli spezzini arrivano a -6 dagli avversari ma non hanno la testa ed il gioco per completare la risalita. “Non mi è piaciuto il modo in cui abbiamo giocato – ribadisce Presidente Danilo Caluri – nel corso del match siamo migliorati, ma l'atteggiamento soprattutto all'inizio non è certo stato quello corretto. Poi, ovviamente, abbiamo anche fatto tanti errori, lasciando liberi gli avversari, non difendendo al meglio e sbagliando al tiro. Insomma, non ho visto la mia squadra, quella che abbiamo dimostrato di essere in Coppa”. Domenica 6 ottobre, alle 18, la Tarros potrà contare sul sostegno del proprio pubblico: l'esordio in campionato tra le mura amiche del PalaSprint sarà contro Valdarno.