Forte e Ciurria, quei gol pazzeschi che spingono gli ex verso la serie A

La Spezia - Di top 11 in top 11, Francesco Forte e Patrick Ciurria oggi sono due degli attaccanti più in vista della serie B. Gli ex Spezia si candidano al salto in serie A a partire dalla prossima stagione, che sia con i rispettivi club o senza. Il fante si è tenuto il soprannome spezzino anche a Pordenone, dove è il vero intoccabile. Per dire: a gennaio si è dato via Diaw al famelico Monza, ma quando il Brescia si è fatto avanti per il fantasista è arrivato un "no" secco. Per lui 4 gol e 4 assist fino ad oggi, a quasi 27 anni la maturazione è compiuta: andarsi a vedere il gol contro la Reggiana per averne un assaggio.

A proposito di gol pazzeschi, quello segnato da Forte ieri sera contro la Cremonese è il numero 12 su 22 presenze. Gianluca Andrissi aveva in mano il suo cartellino dopo l'anno di prestito dall'Inter (stagione 17/18), poi però cambiò tutto e lui finì in Belgio. Una stagione dopo si era offerto di nuovo agli aquilotti, ma non se ne fece nulla. Sono 29 gol in un campionato e mezzo per lui: difficile non arrivi la chiamata dal massimo campionato la prossima estate.