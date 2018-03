Forte: “Cercavo una piazza come questa per mettermi alla prova”

La Spezia - “Molte volte i gol nascono così, dalla voglia di segnare, dalla fame. Guido ha messo la gamba davanti al difensore ed è arrivata a me”. Francesco Forte festeggia il quinto sigillo in un campionato in cui i numeri non esprimono quanto importante e positiva è stata la sua presenza nello Spezia. “Per un attaccante il gol è importante. Ho scelto di rimanere allo Spezia cercando di farmi trovare pronto. Mi sono messo alla prova e ho voluto sfruttare le occasioni che mi sono state concesse. La fame, la cattiveria e la voglia di mettersi gioco devono sempre esserci”.



Un punto in due turni casalinghi è poco secondo le attese. “Non ci sta girando bene, ma dobbiamo continuare così. Le occasioni per vincere le abbiamo avute, ma tutte ti possono dare filo da torcere in questo campionato. Ora arrivano due match fondamentali. La serie B è un campionato di ottimo livello. La Ternana è una squadra forte ed è ultima. Noi abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti e anche a Bari andremo con questo spirito”. Un arbitro all’inglese? “Secondo me è giusto perché così ci sono meno interruzioni e più agonismo. Il mister in settimana ci fa giocare così e a noi piace”.

Forte e Spezia, un incontro fortunato. “Io ho fatto un percorso in cu ho cambiato molto spesso squadra. Cambiare a volte serve e a volte no. A me serviva un piazza come questa per mettermi alla prova. Adattarmi nelle difficoltà e non mollare mai”.