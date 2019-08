Follo, sorteggio, Samp e Coppa: lo Spezia riparte

La Spezia - Prendete fiato, da domani si entra davvero nella nuova stagione. Scadono i tre giorni di riposo concessi da Vincenzo Italiano al gruppo dopo la fatiche di Sarnano. In queste sere non è stato difficile incrociare tanti giocatori dello Spezia a passeggio per la città, chi ha riabbracciato mogli e figli dopo due settimane, chi fidanzate e amici. Il comunale di Follo li attende per iniziare quella che sarà routine fino al prossimo maggio, ma un giorno dietro l'altro saranno tante le novità che si susseguiranno.

Domenica in campo Pro Patria e Matelica per decidere quale sarà la prima avversaria ufficiale nel secondo turno di Coppa Italia. Martedì 6 agosto il sorteggio del calendario della serie B 19/20 ad Ascoli e mercoledì 7 agosto alle 20.30 l'amichevole contro la Sampdoria al "Picco" per il trofeo Ilaria&Mattia. Nei due giorni successivi al Ferdeghini-Intels dovrebbe andare in scena la presentazione dei nuovi giocatori arrivati nel frattempo: Krapikas, Delano, Federico Ricci, Pinto, Ramos, Benedetti, Marchizza e i rientranti Erlic e Capradossi. Se nel frattempo arriverà l'ufficializzazione di DJ Buffonge, il microfono passerà anche dall'inglese. Il "Picco" di nuovo protagonista domenica 11 agosto (salvo spostamenti) per il secondo turno di Coppa Italia.

La settimana successiva sarà ancora di preparazione in vista dell'eventuale terzo turno di Coppa Italia da giocarsi a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Nel frattempo dovrebbe prendere corpo il progetto tecnico dell'Arzachena Costa Smeralda, atteso il 18 di questo mese dalla coppa e la settimana successiva dall'inizio del campionato dilettanti. Non si è ancora parlato della presentazione della squadra, che dovrebbe comunque tornare ad esserci anche se modi e tempi sono tutti da decidere. L'incastro non è semplice perché il calciomercato chiude il 2 settembre, in pratica in contemporanea con la seconda giornata di campionato, e quindi i tifosi potrebbero aver già visto giocare tre volte gli aquilotti al "Picco" prima di poter avere la rosa definitiva da far sfilare. Per quanto riguarda la campagna abbonamenti, fase libera iniziata ieri e destinata a rimanere aperta fino al 23 agosto, salvo ripensamenti.