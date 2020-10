Focolaio Covid, rinviata Genoa-Torino

La Spezia - Con una nota ufficiale firmata dal presidente Paolo Dal Pino la Lega di Serie A ha ufficializzato il “rinvio a data da destinarsi” della partita fra Genoa e Torino in programma sabato 3 ottobre a Marassi.

Come riporta Repubblica.it inoltre il Consiglio straordinario della Lega ha inoltre previsto che da adesso in avanti l'introduzione della norma Uefa che prevede lo svolgimento della partita se una squadra avrà almeno 13 giocatori a disposizione compreso un portiere. Nel caso invece si dovessero registrare almeno dieci casi di positività nel proprio organico il club potrà chiedere – per una volta nell'arco della stagione – il rinvio della partita. Soluzione subito adottata dal Genoa.